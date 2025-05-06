Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили


06.05.2025   12:30


В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили. Неустановленное лицо выстрелило в него из автоматического огнестрельного оружия.

Инцидент произошел прошлой ночью.

В настоящее время бизнесмен переведен в Гурджаанский "Geo Hospital" по заявлению директора клиники, состояние его здоровья стабильное.
Мотив противостояния на данном этапе неизвестен.

Для справки, Николоз Гетиашвили является владельцем нескольких крупных торговых объектов и бывшим заместителем мэра Гурджаани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна