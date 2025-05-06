

В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили

06.05.2025 12:30





В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили. Неустановленное лицо выстрелило в него из автоматического огнестрельного оружия.



Инцидент произошел прошлой ночью.



В настоящее время бизнесмен переведен в Гурджаанский "Geo Hospital" по заявлению директора клиники, состояние его здоровья стабильное.

Мотив противостояния на данном этапе неизвестен.



Для справки, Николоз Гетиашвили является владельцем нескольких крупных торговых объектов и бывшим заместителем мэра Гурджаани.





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