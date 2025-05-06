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В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили
06.05.2025 12:30
В Гурджаани ранили бизнесмена Николоза Гетиашвили. Неустановленное лицо выстрелило в него из автоматического огнестрельного оружия.
Инцидент произошел прошлой ночью.
В настоящее время бизнесмен переведен в Гурджаанский "Geo Hospital" по заявлению директора клиники, состояние его здоровья стабильное.
Мотив противостояния на данном этапе неизвестен.
Для справки, Николоз Гетиашвили является владельцем нескольких крупных торговых объектов и бывшим заместителем мэра Гурджаани.
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