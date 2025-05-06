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Сотрудники Департамента миграции в апреле выдворили из Грузии 96 иностранных граждан
06.05.2025 13:24
Департамент миграции МВД в тесном взаимодействии с другими подразделениями ведомства обеспечивает борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. В частности, в прошлом месяце из страны были высланы 96 граждан разных стран.
Как говорится в информации МВД, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из страны в результате мер, принятых сотрудниками Департамента миграции. Высланным лицам в соответствии с законом был запрещен въезд в страну.
«Всего из Грузии были высланы 96 граждан Китая, Бангладеш, Индии, Иордании, России, Турции, Ирана, Израиля, Таджикистана, Нигерии, Непала, Пакистана, Туркменистана, Египта, Кореи, Филиппин, Шри-Ланки, Ливана, Саудовской Аравии, Азербайджана, Словакии и Казахстана.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения за пределы Грузии», — говорится в информации.
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