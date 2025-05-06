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Агентство надзора выявило 9 образцов детских игрушек, опасных для здоровья


06.05.2025   18:48


Агентство надзора за рынком выявило 9 образцов детских игрушек, которые представляют угрозу здоровью. Об этом стало известно после проведения лабораторной проверки.

Все образцы содержат мелкие детали, которые легко отсоединяются. При проглатывании они могут вызвать удушье или затруднённое дыхание у ребёнка.

«Проверка показала, что от игрушек отсоединяются мелкие элементы, которые при проглатывании могут привести к респираторным осложнениям и угрозе для верхних дыхательных путей», — говорится в заключении агентства.

Опасные игрушки уже изымаются из продажи или находятся на стадии изъятия по всей стране.

Агентство призывает родителей и продавцов обратить особое внимание на соблюдение стандартов безопасности детской продукции.


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