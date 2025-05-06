

В Гурджаани ранен бизнесмен Николоз Гетиашвили

06.05.2025 18:50





Прошлой ночью в Гурджаани был ранен предприниматель Николоз Гетиашвили. По информации МВД, факт подтверждён, но подробности пока не разглашаются.



По предварительным данным, в него стрелял неизвестный из автоматического оружия.



Гетиашвили был доставлен в клинику «Геохоспитал» в Гурджаани. По словам директора учреждения Гиоргия Шатиришвили, пострадавшего доставили с огнестрельным ранением в нижнюю часть живота и правую конечность. Ранения были обработаны хирургически, и в данный момент его состояние стабильное.



Николоз Гетиашвили — владелец нескольких крупных торговых объектов, бывший заместитель мэра Гурджаани и основатель агропредприятия «Шабро», где на 30 гектарах выращиваются различные виды фруктов.





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