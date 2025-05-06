Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гурджаани ранен бизнесмен Николоз Гетиашвили


06.05.2025   18:50


Прошлой ночью в Гурджаани был ранен предприниматель Николоз Гетиашвили. По информации МВД, факт подтверждён, но подробности пока не разглашаются.

По предварительным данным, в него стрелял неизвестный из автоматического оружия.

Гетиашвили был доставлен в клинику «Геохоспитал» в Гурджаани. По словам директора учреждения Гиоргия Шатиришвили, пострадавшего доставили с огнестрельным ранением в нижнюю часть живота и правую конечность. Ранения были обработаны хирургически, и в данный момент его состояние стабильное.

Николоз Гетиашвили — владелец нескольких крупных торговых объектов, бывший заместитель мэра Гурджаани и основатель агропредприятия «Шабро», где на 30 гектарах выращиваются различные виды фруктов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна