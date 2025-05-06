

Дроны атаковали Москву второй раз за сутки

06.05.2025 23:28





Вечером 6 мая несколько аэропортов Центральной России временно прекратили работу из-за угрозы атаки беспилотников. Подмосковные «Жуковский», «Внуково» и «Домодедово» ограничили полеты, несколько рейсов приземлились в других городах. По данным Минобороны, над регионом сбили два дрона. Это уже вторая атака за сутки.





С 16:40 до 17:20 по московскому времени силы ПВО сбили три беспилотника, которые двигались в сторону российской столицы. Обломки одного из них упали на парковке в Ногинске, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. О пострадавших власти не сообщали.



На фоне угрозы с 16:50 аэропорт «Жуковский» временно ограничил прием и отправку рейсов. После 18:00 такие же меры ввели «Домодедово» и «Внуково». Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко также сообщил об ограничениях в Нижнем Новгороде, Калуге, Тамбове и Ярославле. В «Жуковском» полеты возобновили только после 19:00.



Рейсы, направлявшиеся в Москву, экстренно перенаправили в другие города. Так, самолет «Победы» из Аланьи сел в Саратове, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам пассажиров, их держали в салоне больше полутора часов без еды и информации.



Похожая ситуация произошла с рейсом из Махачкалы — его посадили в Казани. Один из пассажиров сообщил, что в течение часа никто не смог объяснить, что будет дальше, хотя у многих — пересадки в Москве. В Росавиации вечером во вторник предупредили, что из-за сложившейся ситуации также возможны задержки в столичных аэропортах.



Это уже вторая волна ограничений в воздушном пространстве за сутки. Рано утром 6 мая после массовой атаки БПЛА была приостановлена работа всех четырех московских аэропортов — «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковского».



По данным Минобороны, над одиннадцатью регионами России тогда сбили более ста беспилотников. Над Москвой ПВО уничтожили 19 дронов. Один из них упал на Каширском шоссе. Судя по кадрам с места происшествия, ударная волна выбила стекла в жилом доме и рядом расположенном магазине.





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