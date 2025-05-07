

Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в рамках операции «Синдур»

07.05.2025 01:13





Рано утром 7 мая по местному времени индийские войска начали военную операцию против Пакистана. Как сообщает CNN со ссылкой на Нью-Дели, были нанесены ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» как в самом Пакистане, так и в управляемой им части спорного региона Кашмира.



«Эти шаги были предприняты после варварского теракта в Пахалгаме, в результате которого были убиты 25 индийцев и один гражданин Непала», — сообщили в Министерства обороне Индии. Речь идет о нападении неизвестных на туристическую группу в индийской части штата Кашмир, произошедшем 22 апреля, в которой власти Индии обвинили Пакистан.



«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был целью нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов наказания», — говорится в заявлении Минобороны Индии.



В военном ведомстве Пакистана подтвердили факт ракетных ударов по объектам на территории страны. По данным пакистанских вооруженных сил, Индия обстреляла три региона Пакистана, сообщает AFP. Исламабад закрыл воздушное пространство страны на 48 часов, сообщает Samaa TV.



Накануне Индия, которая, как и Пакистан, обладает ядерным оружием, перекрыла подачу воды в соседнюю страну через плотину Баглихар на реке Ченаб и собиралась сделать то же самое с плотиной Кишанганга на реке Джелам. Эти гидротехнические сооружения позволяют Нью-Дели контролировать поток воды в бассейне реки Инд. От стабильности этих поставок зависят пакистанские сельское хозяйство и энергетика. В Исламабаде подчеркнули, что будут расценивать остановку водоснабжения, договор о котором между сторонами был подписан в 1960 году, как «акт войны».





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