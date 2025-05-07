

Министр обороны Пакистана заявил о готовности завершить военный конфликт при согласии Индии час назад

07.05.2025 11:00





Пакистан готов прекратить военный конфликт с Индией, если Нью-Дели также согласится на это, заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Асиф. «В течение последних двух недель мы постоянно заявляли, что никогда не предпримем враждебных действий по отношению к Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы, безусловно, положим конец этой напряженности», — сказал Асиф в интервью Bloomberg TV.



В ночь на 7 мая Индия объявила о начале операции «Синдур», направленной против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Она стала ответом на нападение вооруженных боевиков на туристов в городе Пахалгам в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир, которая произошла 22 апреля. Тогда 26 человек погибли, а десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением «Лашкар-и-Тайба». В рамках операции «Синдур» Индия нанесла удары по «террористическим лагерям» в подконтрольной Исламабаду части Кашмира — в Бахавалпуре, Котли, Сиалкоте, Муридке, Музаффарабаде и других населенных пунктах. Как пишет Hindustan Times, в части лагерей находятся штабы и учебные центры исламистских террористических группировок «Джаиш-е-Мухаммад» и «Лашкар-и-Тайба». Один из лагерей в округе Наровал служит базой для беспилотников, с помощью которых на территории Индии сбрасывали оружие, боеприпасы и наркотики, утверждает издание. Всего было ликвидировано 12 террористов, еще 55 получили ранения. В Нью-Дели подчеркнули, что ни один пакистанский военный объект атакован не был и что действия не носили эскалационного характера.



Однако Пакистан посчитал актом войны удары Индии. По данным Исламабада, в результате атаки Нью-Дели погибли по меньшей мере 26 мирных жителей, 46 получили ранения. В ответ Пакистан нанес удары «как с воздуха, так и с земли» по военным объектам на территории Индии. Минобороны исламской республики заявило об уничтожении пяти индийских истребителей, в том числе двух Rafale французского производства. Также, по данным телеканала Samaa, Пакистан поразил штаб бригады индийских вооруженных сил. После этого, по словам пакистанского министра информации и радиовещания Аттаулла Тарара, индийские военные подняли белый флаг в нескольких районах, в частности на комплексе Чора на линии контроля в Кашмире. Индия эти данные не подтверждала.





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