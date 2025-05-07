

В Тбилиси задержаны семь человек по обвинению в наркопреступлении

07.05.2025 11:33





Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления детективов (оперативного) Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел, а также Главных управлений Дидубе-Чугурети и Глдани-Надзаладеви в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали семь человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками.



По информации МВД, преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



В результате обысков, проведённых в личных и временных местах проживания обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента, из указанных ими локаций были изъяты наркотические вещества, предназначенные для сбыта: «бупренорфин», «героин», «альфа-ПВП», «высушенная марихуана» и растения каннабиса, содержащие наркотические вещества.



Следствие ведётся по статьям 260, 273 прима, 19-260 терция, 18-260 терция и 265 УК Грузии», — говорится в заявлении МВД.







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