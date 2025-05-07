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Пограничная полиция задержала пятерых человек за попытку незаконного группового пересечения государственной границы
07.05.2025 12:30
Сотрудники Пограничной полиции Министерства внутренних дел на участках, охраняемых пограничными секторами «Горгадзети» и «Сарпи» батумского управления, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задержали пятерых граждан иностранных государств по факту попытки незаконного группового пересечения государственной границы Грузии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
По информации министерства, данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«Следствием установлено, что обвиняемые, минуя погранично-пропускной пункт, пытались незаконно и группой пересечь государственную границу Грузии в направлении Республики Турция.
Следствие ведётся по пункту «а» второй части статьи 19-344 УК Грузии, которая предусматривает попытку незаконного группового пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.
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