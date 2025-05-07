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Посольство США получило сообщение о бомбе в трех торговых центрах Тбилиси


07.05.2025   19:36


Посольство США в Тбилиси опубликовало заявление, в котором говорится, что оно получило информацию об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси — East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, и настоятельно призывает всех сотрудников избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления.

«Обратите внимание, что посольству США стало известно об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси:

1) Торговый центр East Point – ул. Александра Твалчеридзе, д. 2
2) Торговый центр Galleria Тбилиси – проспект Шота Руставели N2/4
3) Торговая зона Тбилиси – проспект Давида Агмашенебели, N16.

«Региональная служба безопасности посольства в Тбилиси настоятельно призывает всех сотрудников посольства избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления», — написало посольство США.


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