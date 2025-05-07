

Посольство США получило сообщение о бомбе в трех торговых центрах Тбилиси

07.05.2025 19:36





Посольство США в Тбилиси опубликовало заявление, в котором говорится, что оно получило информацию об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси — East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, и настоятельно призывает всех сотрудников избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления.



«Обратите внимание, что посольству США стало известно об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси:



1) Торговый центр East Point – ул. Александра Твалчеридзе, д. 2

2) Торговый центр Galleria Тбилиси – проспект Шота Руставели N2/4

3) Торговая зона Тбилиси – проспект Давида Агмашенебели, N16.



«Региональная служба безопасности посольства в Тбилиси настоятельно призывает всех сотрудников посольства избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления», — написало посольство США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





