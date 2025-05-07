

Совместном центре тренировок и оценок НАТО-Грузия пошел демонстрационный день в рамках учений "НАТО-Грузия 2025"

07.05.2025 20:51





В Совместном тренировочно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) продолжаются многонациональные командно-штабные учения «Учения НАТО-Грузия 2025» под руководством грузинской стороны.



Сегодня в Центре моделирования, связи и информационных систем JTEC для высокопоставленных гостей состоялись демонстрационные учения.



Учения «НАТО-Грузия 2025» включают шесть инициатив, определенных Существенным пакетом НАТО-Грузия (SNGP): Совместный центр тренировок и оценки НАТО-Грузия (JTEC), военная инженерия, военная полиция, развитие военно-медицинских возможностей, силы специальных операций, а также стандартизация и кодификация. В рамках учений эксперты НАТО под эгидой SNGP оценивают различные подразделения Сил обороны Грузии.



Согласно имитационному сценарию командно-штабного компонента учений, грузинские военнослужащие совместно с военнослужащими из 17 стран-членов и партнеров НАТО выполняют задачи по планированию, управлению и контролю операций по реагированию на кризисы. Наряду с командно-штабным компонентом учения также включают полевой компонент, который дополнительно демонстрирует возможности JTEC по командованию и управлению и помогает улучшить координацию.





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