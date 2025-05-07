

Тбилисский городской суд признал бизнесменов Чикваидзе и Папиашвили виновными в присвоении денег

07.05.2025 20:54





Судья Тбилисского городского суда Иза Келенджеридзе 7 мая признала бизнесмена Георгия Чикваидзе и его единомышленника Ираклия Папиашвили виновными в присвоении крупных сумм денег и приговорил их к девяти и восьми годам лишения свободы соответственно. Оба отрицают обвинения, а их адвокаты планируют обжаловать приговор.



Ираклий Папиашвили был арестован в зале суда сразу после оглашения приговора, что вызвало резкую реакцию членов семьи и сторонников.



Мать Чикваидзе Эка Церетели назвала дело политически мотивированным и заявила, что у Чикваидзе есть информация о деятельности основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. По его словам, и Чикваидзе, и Папиашвили являются «узниками совести».



38-летний Чикваидзе был арестован 11 марта. Первоначально ему был назначен залог в размере 50 000 лари, но судья заменил залог на предварительное заключение. На следующий день после ареста он начал голодовку, которая продолжалась до 10 апреля.



За несколько дней до ареста Чикваидзе разместил в социальных сетях фотографии и видео, утверждая, что за ним постоянно следят сотрудники госбезопасности. По словам Чикваидзе, было идентифицировано «80 транспортных средств и 110 человек». Ранее он также заявлял, что его мобильный телефон был взломан, в результате чего «телефон находится под постоянным наблюдением».



За день до ареста он дал интервью телекомпании «Формула» и рассказал о предполагаемых связях Бидзины Иванишвили с российской разведкой. В то время он не стал затрагивать более серьезные темы, которые, по его словам, были бы полезны для его собственной безопасности и были бы раскрыты только в том случае, если бы его жизни в тюрьме будет угрожать опасность.



25 марта Чикваидзе обратился за помощью в посольства США и Великобритании и запросил встречу с послом Робин Данниган или ее представителем. Он заявил, что оба посольства располагают информацией о нераскрытых подробностях его дела.



На заседании 30 апреля Чикваидзе, которого привезли в суд в инвалидной коляске, заявил, что к нему приходили несколько человек, которые, по их словам, были психологами. По словам Чикваидзе, через них Бидзина Иванишвили наказал ему изобличить США в организации митингов и других незаконных действий. Его выдворили из зала суда после того, как он назвала судью Келенджеридзе «женщиной-убийцей, проданной за 30 сребреников».





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