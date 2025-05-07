

Крупные торговые центры продолжают работать в обычном режиме

07.05.2025 21:26





После заявления посольства США с предупреждением об угрозе взрыва, крупные торговые центры продолжают работать в обычном режиме.



Как сообщили BPN в торговом центре «Ист Поинт», необходимости в эвакуации из здания не было.



«Необходимости в эвакуации не возникло, однако наша служба безопасности работает в особом режиме, находится в интенсивной коммуникации с соответствующими органами и старается выяснить все в максимально короткие сроки.



Я не могу говорить о специфике их деятельности и деталях текущей работы. Еще раз подчеркиваю, что пока нет необходимости в эвакуации», — заявил представитель «Ист Поинта».



Посольство США в Тбилиси опубликовало заявление, в котором говорится, что оно получило информацию об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси — East Point, Galleria Tbilisi и Tbilisi Mall, и настоятельно призывает всех сотрудников избегать посещения этих мест до дальнейшего уведомления.





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