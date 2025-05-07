

СГБ Грузии призывает дипмиссии воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами

07.05.2025 22:11





Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление в связи с предупреждением посольства США в Грузии.



Как говорится в заявлении, соответствующие подразделения СГБ работают над очередным ложным сообщением.



По информации СГБ, безопасность граждан является главным приоритетом службы и в рамках своих полномочий служба реализует все необходимые и неотложные меры.



«Призываем аккредитованные в Грузии дипломатические представительства с уважением относиться к деятельности служб, ответственных за безопасность, проявлять большую ответственность и воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами», — говорится в заявлении СГБ.



Отметим, сегодня посольство США в Грузии распространило заявление с предупреждением для своих граждан, заявив, что посольству стало известно об угрозе взрыва в трех торговых центрах Тбилиси.







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