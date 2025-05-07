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СГБ Грузии призывает дипмиссии воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами
07.05.2025 22:11
Служба государственной безопасности Грузии распространила заявление в связи с предупреждением посольства США в Грузии.
Как говорится в заявлении, соответствующие подразделения СГБ работают над очередным ложным сообщением.
По информации СГБ, безопасность граждан является главным приоритетом службы и в рамках своих полномочий служба реализует все необходимые и неотложные меры.
«Призываем аккредитованные в Грузии дипломатические представительства с уважением относиться к деятельности служб, ответственных за безопасность, проявлять большую ответственность и воздерживаться от распространения заявлений, не согласованных с соответствующими ведомствами», — говорится в заявлении СГБ.
Отметим, сегодня посольство США в Грузии распространило заявление с предупреждением для своих граждан, заявив, что посольству стало известно об угрозе взрыва в трех торговых центрах Тбилиси.
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