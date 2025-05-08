

Гражданин Украины арестован за ввоз наркотиков в Грузию

08.05.2025 10:34





По информации МВД, гражданин Украины В.К., 1992 года рождения, был арестован по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе их на территорию Грузии.



Данное преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



«В ходе личного досмотра обвиняемого на пограничном пункте пропуска «Сарпи» сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере».



Полиция арестовала В.К. в качестве подозреваемого», — говорится в заявлении МВД.



По данным ведомства, расследование ведется по статьям 260 и 262 УК РФ.





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