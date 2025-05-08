

Между Пакистаном и Индией имел место масштабный воздушный бой

08.05.2025 10:57





Между Пакистаном и Индией произошло масштабное воздушное сражение. Эта битва была одним из самых больших и самых длинных боев современности. Об этом сообщает CNN.



Источник CNN в пакистанской службе безопасности заявил, что 125 пакистанских и индийских истребителей не покидали своего воздушного пространства. Стороны обменялись ракетными ударами, а бой продолжался более часа. Ракетные удары иногда осуществлялись на расстояниях более 160 километров.



По словам источника, порой индийским ВВС приходилось совершать несколько налетов на цели.



Собеседник издания назвал битву между пакистанскими и индийскими истребителями «собачьим боем». По словам пакистанских чиновников, в результате было сбито пять индийских самолетов.



В Пакистане отметили, что это был одним из крупнейших и самых длинных боев в новейшей истории авиации.





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