

«Учения НАТО-Грузия 2025» завершились

08.05.2025 16:55





В Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) завершились командно-штабные учения «НАТО–Грузия 2025», проводимые в четвертый раз.



Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.



Согласно заявлению ведомства, руководитель учений — командир JTEC полковник Давид Гагуа — поблагодарил участников и вручил им памятные таблички.



В рамках учений «НАТО–Грузия 2025» роте «Чарли» 12-го батальона 1-й пехотной бригады Восточного командования был присвоен сертификат программы оценки и обратной связи Оперативных возможностей НАТО (OCC E&FP), а также дана положительная оценка. Документ, подтверждающий совместимость с силами усиленного реагирования НАТО, был оформлен в 4-й пехотной бригаде в Вазиани.



Командно-штабная часть учений включала и полевой компонент, что ещё более полно демонстрировало возможности JTEC в сферах управления и контроля, а также способствовало совершенствованию координации. В процессе учений были задействованы 6 инициатив, предусмотренных Существенным пакетом НАТО–Грузия (SNGP): совместный центр подготовки и оценки (JTEC), военная инженерия, военная полиция, развитие военной медицины, силы специального назначения и стандартизация и кодификация. В рамках инициатив SNGP эксперты НАТО проводили наблюдение за различными подразделениями Сил обороны Грузии на предмет соответствия стандартам НАТО. Они оценили выполнение задач по обеспечению безопасности штаба и взвода Восточного батальона военной полиции, тактические учения сапёрного взвода по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD), а также оперативные возможности штаба батальона специального назначения и элемента связи.



Учения «НАТО–Грузия 2025» были организованы Верховным командованием объединённых вооружённых сил НАТО в Европе (SHAPE) совместно с Генеральным штабом Сил обороны Грузии и проведены в соответствии со сценарием НАТО, с соблюдением установленных процедур и доктрин. В многонациональных учениях приняли участие 17 стран — членов и партнёров НАТО, а также несколько международных организаций и подразделений.







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