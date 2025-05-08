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Евросоюз передаст Украине 1 миллиард евро на оборонную индустрию
08.05.2025 23:53
Евросоюз передаст Украине 1 миллиард евро на оборонную индустрию. Указанное заявление сделала верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, официально указанное решение будет объявлено завтра на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Киеве.
»Мы должны помочь Украине в возможности самообороны. Что мы делаем для этого?
Мы проводим работу над 17-м пакетом санкций, принять который, я надеюсь, мы сможем на следующем совете глав МИД.
Также, недавно мы опубликовали дорожную карту, чтобы избавиться от российских энергоресурсов, также частью этой карты является то, как справиться с »теневым флотом» [России], что является частью финансирования войны.
Разумеется, еще один вопрос, как мы можем еще больше помочь Украине не только гарантиями безопасности, которые рассматривает »коалиция желающих», но и учебными миссиями, разработанными европейской стороной, и что еще можно сделать с этой точки зрения.
Завтра мы едем в Украину, где собираемся сделать доступным 1 миллиард евро для оборонной индустрии этой страны. Считаю, что это еще один важный знак для Украины,» – заявила Каллас.
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