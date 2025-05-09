

Евросоюз выделит на военную поддержку Украины 1,9 млрд евро - Денис Шмыгаль

09.05.2025 18:36





Главы МИД стран-членов Евросоюза в ходе визита во Львов пообещали стране дополнительно 1,9 млрд евро военной помощи, написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Сегодня ЕС официально объявил о намерении выделить почти 1,9 миллиарда евро на военную поддержку Украины», - подчеркнул Шмыгаль.



Глава правительства Украины считает это решение историческим, поскольку оружие для Украины будет закуплено за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.



«1 миллиард евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия по так называемой "датской модели" - непосредственно у украинских производителей. Еще более 600 миллионов евро будет направлено на артиллерию и боеприпасы. Более 200 миллионов евро - на усиление украинской ПВО», - пояснил Шмыгаль.





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