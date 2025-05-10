

Четыре человека задержаны по обвинению в наркопреступлении

10.05.2025 12:18





Сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД в результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий задержаны 4 лица, обвиняемые в совершении наркопреступлений.



По данным МВД, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, приготовлении к сбыту, а также незаконном приобретении и хранении психотропных веществ и наркотического средства марихуаны, а также незаконном выращивании растения, содержащего наркотические средства, задержаны: Н.Ч., 2003 года рождения, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками, К.К., 1978 года рождения, гражданин Российской Федерации Г.К., 1981 года рождения, и гражданин Иордании О.А., 2003 года рождения.



За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



«В результате обыска личных и жилых квартир обвиняемых, а также по указанным ими местам сотрудниками правоохранительных органов изъяты в особо крупном размере различные виды наркотических средств, в том числе: кокаин, МДМА, лизергид, психотропные вещества, марихуана». Кроме того, особенно большое количество растений каннабис было изъято из специальной теплицы, созданной для выращивания наркосодержащих растений.



«Расследование ведется по статьям 260, 261, 18-260, 265 и 273-прима УКГ», — сообщили в МВД.





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