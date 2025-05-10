

Как тяжелая техника попадает в Россию - расследование iFact

10.05.2025 15:01





Объединение журналистов-расследователей iFact публикует статью под заголовком «Черная дыра санкций: как тяжелая техника попадает в Россию?». В данных по внешней торговле Грузии четко указано, что в 2022–2023 годах Грузия отправила в Кыргызстан 54 трактора и бульдозера, в то время как кыргызская сторона утверждает, что не получила ни одного из них. До войны на Украине подобных расхождений в данных не было: данные о торговле этой тяжелой техникой на грузинских и киргизских базах зеркально совпадали. Точно так же исчезают тракторы и бульдозеры, попавшие в Армению, говорится в статье.



Евросоюз ограничил поставки этого оборудования в Россию восьмым и десятым пакетами санкций, которые были опубликованы в октябре 2022 года и феврале 2023 года и затронули в общей сложности 22 товарных кода. На этом фоне ряд стран начали торговлю с РФ санкционными грузами, в том числе Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Грузия.



Путь №1: Фиктивный пункт назначения и статистические абсурды



По данным Службы статистики, с 2022 года по март 2025 года Грузия экспортировала в Армению 1245 единиц тяжелой техники, в том числе 339 тракторов, 86 единиц спецтехники и 820 бульдозеров-экскаваторов или грейдеров. Армянская сторона утверждает, что за этот период вообще не импортировала из Грузии ни одного подобного груза.



Что это должно означать? Вероятнее всего, тяжелая техника даже не прибыла в Армению, а отправилась напрямую в другую страну, либо добралась до Армении, а затем изменила свой маршрут путем реэкспорта, пишет iFact.



За последние годы Армения беспрецедентно увеличила объем торговли тяжелой техникой с Россией. Как и в случае с Арменией, груз из Грузии, предположительно предназначенный для Кыргызстана, не прибывает в Кыргызстан. Даже сами автодилеры этого не скрывают.



«Сегодня мы переоформили эти автомобили на нашу компанию, зарегистрированную в Киргизии, сейчас погрузили их на эвакуаторы и отправляем во Владикавказ, где их встретят и отвезут в Россию», — рассказал в 2023 году на своем канале на YouTube один из автодилеров.



Похоже, что та же схема работает и в случае с тяжелой техникой. Тракторы, экскаваторы и спецтехника, закупленные в Грузии, экспортируются в Среднюю Азию через Ларс, но не продолжают свой путь в Азию, а остаются в России. Это подтверждают и статистические данные.



Грузинская сторона утверждает, что в 2024 году в Кыргызстан было экспортировано 63 единицы тяжелой техники, тогда как Кыргызстан утверждает, что получил только 6 единиц (4 трактора + 2 единицы спецтехники). Нетрудно догадаться, что случилось с «пропавшим» грузом, учитывая, что все это оборудование следовало в Киргизию по суше и не могло попасть туда, минуя территорию России, говорится в статье.



Официальные органы Грузии объясняют это статистическое несоответствие тем, что груз мог быть реэкспортирован в Кыргызстан. Проще говоря, если грузинская компания импортировала бульдозер из Турции, а затем продала его кыргызской компании, Кыргызстан мог бы выдать его за турецкий импорт.



Однако версия событий, представленная Грузией, противоречит случаю с шестью бульдозерами.



«На базах мы увидели, что из Грузии в Кыргызстан в качестве местного экспорта было отправлено 6 бульдозеров. Итак, это означает, что бульдозеры находились в Грузии и, возможно, их производителем или сборщиком была Грузия. Следовательно, они должны были быть зарегистрированы в базе данных Кыргызстана как импорт из Грузии. Однако ни один из них не включен в статистику Кыргызстана за 2024 год», — пишут авторы статьи.



Маршрут №2: из Грузии прямо в Россию



В период с 2014 по 2020 год Грузия экспортировала напрямую в Россию в общей сложности 5 тракторов на общую сумму 430 000 долларов США. В 2020–2023 годах же больше не экспортировала этот груз в РФ. Параллельно с войной на Украине переброска тяжелой техники в Ларс стала практически невозможной. Позже ситуация изменилась.



• В феврале 2024 года Грузия отправила 2 трактора на общую сумму 193 000 долларов США напрямую из Грузии в Россию.

• В январе-феврале 2025 года вновь было перевезено через автомобильную дорогу 4 трактора на общую сумму 407 000 долларов США.



Чтобы точнее выяснить, занимается ли Грузия торговлей запрещенными грузами с третьими странами и Россией, журналисты обратились к международным базам данных импорта-экспорта Import Genius и Volza. База данных Volza показала, что количество тракторов, отправленных из Грузии в Россию, превышает официальные данные «Грузстата».



В период с июль по декабрь 2022 года из Грузии в Россию напрямую было отправлено 7 тракторов немецкого производства (эти данные не отражены в грузинской статистике).



Данные за 2024 год в Volza и «Грузстате» совпадают. Volza утверждает, что в прошлом году из Грузии в Россию были отправлены два немецких трактора CLAAS. Напомним, в то время ввоз в Россию тяжелой техники европейского производства был под санкциями. На этот раз грузоперевозчиком была арабская компания.



В июне-июле 2024 года через Ларс в Россию также следовала тяжелая техника турецкого производства. В Volza журналисты выяснили, что грузинская компания «Georgiatrans+» отправила российской компании «РУСКОН СПЕЦТЕХНИКА» 6 экскаваторов-погрузчиков производства турецкой компании «HIDROMEK» на общую сумму 600 000 долларов США.



«Мы точно знаем, что груз прибыл из Грузии в Россию, в Санкт-Петербург», — говорится в статье.



«Georgiatrans+» — компания, зарегистрированная в Кобулети в 2013 году. Сферы деятельности: таможенно-брокерские услуги, реэкспорт и реэкспортная логистика. Её владельцем и директором является Ираклий Немсадзе, который также является основателем Ассоциации наземного транспорта Грузии.



Еще одна грузинская компания — «GeorgianTrans» — связана с Ираклием Немсадзе. Она – международный перевозчик, который перевозит грузы из одной точки в другую, в том числе и в Россию, по поручению различных клиентов.



ООО «GeorgianTrans» — компания, зарегистрированная в 2011 году, с юридическим адресом в Кобулети и рабочим офисом в Батуми. Владельцем и директором «GeorgianTrans» теперь является Гоча Гиоргадзе, хотя до февраля 2025 года директором компании был Ираклий Немсадзе.



«Когда мы позвонили в «GeorgianTrans+» по поводу этой истории, нам сказали: «Я дам вам ответы и по «GeorgianTrans», поскольку я являюсь исполнительным директором и отвечаю за операционную деятельность». Немсадзе подтвердил нам, что перевозка грузов из Грузии в Россию от имени иностранной компании является обычной и допустимой практикой. В конце беседы он также не скрывал, что лично знает многих грузинских перевозчиков, которые не могут позволить себе роскошь руководствоваться моральными нормами и не работать на Россию, но нравится им это или нет, этот рынок очень важен», — пишут расследователи.



Маршрут №3: Из Грузии в Россию по «объездному» пути



Судя по всему, некоторые грузинские перевозчики избегают прямой перевозки запрещенных грузов в Россию и используют для этого обходные пути. Так, например, ведет себя ООО «Басмоторс».



Эта грузинская компания в период с марта по июнь 2024 года отправила «РУСКОН СПЕЦТЕХНИКЕ» 10 единиц тяжелой техники на общую сумму 1 млн. долларов США. Часть груза – 8 экскаваторов-погрузчиков отправилась со склада в Батуми, 2 – из Тбилиси и в итоге оказалась в России, в городе Санкт-Петербурге.



«Чтобы убедиться, что сообщение от «Басмоторс» действительно дошло до России, мы проверили отправленные им модели, размещенные на российском авторынке компанией «РУСКОН СПЕЦТЕХНИКА». Давайте рассмотрим самый известный сайт купли-продажи автомобилей — Avito.ru.



Мы обнаружили, что модели экскаваторов-погрузчиков, поставляемые из Грузии и размещенные на Avito.ru компанией «РУСКОН СПЕЦИФИК ТЕХНОЛОГИИ», идентичны друг другу.



Мы подтвердили, что «Басмоторс» поставил в Россию 10 экскаваторов-погрузчиков, однако официальная грузинская статистика фиксирует экспорт только двух из них», — говорится в статье.



Что касается оставшихся 8 автомобилей, то, по данным «Грузистата», «Басмоторс» экспортировала их в Россию, Армению и Узбекистан. Однако, по данным Службы статистики Армении, в 2024 году они не получили ни одного экскаватора-погрузчика от этой компании, как и из Грузии вообще.



Владельцами и директорами «Басмоторс» являются братья Руслан и Амиран Басиладзе. Эта семья владеет еще 9 компаниями. Они работают в секторах автомобилестроения, строительства, бухгалтерского учета и аудита.



Три из них — «Басмоторс», «Басмоторс Тбилиси» и «Ром Транс» также активно участвуют в государственных закупках, в основном они продают тяжелую технику и запчасти. В период с 2013 по 2025 год эти компании посредством тендеров и упрощенных закупок заключили контракты на сумму более 9 миллионов лари. Среди покупателей лидируют агентства Аджарской автономной области (по состоянию на 1 мая).



«Мы спросили директора «Басмоторс», почему он скрывает в официальных документах истинный конечный пункт назначения груза. Руслан Басиладзе изначально опроверг новость о торговле с Россией, заявив, что это «исключено». Потом признался: «Ну и что, продал, ну и что… Миллионы единиц оборудования каждый день отправляются в Россию. Если оно в декларациях, если оно продано, значит, оно продано, в чем проблема».



Согласно полученным iFact свидетельствам, тяжелая техника, отправляемая его компанией в Узбекистан и Армению, в итоге попадает в Россию, Басиладзе сообщил корреспондентам, что не участвовал в перевозке, а продал груз в Батуми и больше не заинтересован в его дальнейшем перемещении:



«Я продал её этому человеку, официально экспортировал, а потом не знаю, на что он её поменял и куда увез… Где мне искать владельца… Я что её караулить должен?»



Способ №4: Используя территорию Грузии, в Россию



Есть еще один маршрут проникновения экскаваторов в Россию: Турция-Грузия-Владикавказ.



Из базы данных международной торговли Volza известно, что в период с 17 по 30 октября 2024 года 80 экскаваторов-погрузчиков марки CASE въехали в Грузию через Сарпи и въехали в Россию через пограничный пункт Ларс. Груз доставили российскому «HIGER BUS RUS» три компании, в том числе две турецкие: Kiraç Elektrik İnşaat Mühendislik и Troyconstruction Muteahhtlik. Имя третьей скрыто в базе данных. «HIGER BUS RUS» — компания, зарегистрированная в Москве в 2022 году и занимающаяся в основном продажей китайских автобусов.



CASE — американский бренд, который также производит продукцию в Италии, Индии и Турции. Владелец CASE – CNH Industrial ушел с российского рынка в апреле 2023 года и продал свои активы. Однако факт остается фактом: его продукция продолжает поставляться в Россию, через Грузию.



Источник: SOVA

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