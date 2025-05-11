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Двое задержаны по делу об убийстве в одном из баров Тбилиси
11.05.2025 20:56
В связи с убийством, произошедшим в одном из баров в Тбилиси, полиция задержала по горячему следу 2 лица. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.
По данным следствия, помимо обвиняемого в убийстве, задержан человек, который был очевидцем убийства, но не сообщил о преступлении в полицию.
«В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Тбилиси по обвинению в умышленном убийстве задержан ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений И.Г., 1989 года рождения, а также Р.П., 1980 года рождения - по обвинению в несообщении об особо тяжком преступлении.
Преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет.
Следствие установило, что И.Г., находясь в одном из тбилисских баров, на почве взаимной размолвки ранил холодным оружием с А.Ш., 2006 г.р., и скрылся с места происшествия. В результате полученных ранений А.Ш. скончался на месте.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий И.Г. задержан правоохранителями вскоре происшествия.
Следствие также установило, что очевидцем факта убийства стал Р.П., но не сообщил о преступлении в полицию.
Расследование ведется по статьям 108 и 376 УК Грузии», — говорится в информации.
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