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Премьер-министр Польши назвал заказом российских спецслужб пожар в одном из торговых центров Варшавы
12.05.2025 10:30
Пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве, произошедший в мае 2024 года, был заказан российскими спецслужбами, - об этом в социальной сети Х пишет премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Сейчас мы уже точно знаем, что масштабный пожар в торговом центре Маривильска в Варшаве, является результатом поджога, заказанного российскими спецслужбами. Некоторые из преступников уже задержаны, остальные идентифицированы и объявлены в розыск. Мы найдем их везде!» – заявил Туск.
Напомним, что пожар в торговом центре Маривильска произошел 12 мая 2024 года, в результате полностью сгорели 1400 магазинов и пункт обслуживания потребителей.
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