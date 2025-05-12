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В Турции задержан «вор в законе», разыскиваемый Грузией по «зеленому циркуляру» Интерпола
12.05.2025 11:41
Министр внутренних дел Турции Али Эрликая заявил, что правоохранительные органы страны арестовали двух лиц, находящихся в международном розыске, — одного по запросу России, а другого — Грузии.
По словам министра, в городе Хатай был арестован человек, разыскиваемый Россией по обвинению в терроризме по «красному циркуляру» Интерпола, Л.Р., а в Анталье арестован разыскиваемый Грузией по «зеленому циркуляру» член российской организованной преступной группировки («вор в законе») Б.П.
Операции проводились совместно с Интерполом-Европолом и Турецкой миграционной службой.
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