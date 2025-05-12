

Начато следствие по делу о нападении на съемочную группу ТВ «Пирвели»

12.05.2025 18:56





Специальная следственная служба начала расследование нападения на съемочную группу телеканала «Пирвели».



По данным ведомства, расследование начато по статье 154 УК Грузии (незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).



Данное преступление наказывается штрафом или общественными работами на срок от ста двадцати до ста сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет.



По словам руководителя службы новостей телеканала «Пирвели» Нодара Меладзе, отец бывшего первого заместителя губернатора Квемо Картли Георгия Шинджикашвили подверг физическому нападению журналистку телекомпании Мариам Макасарашвили.



«В стране полный хаос! Нападение на съемочную группу телеканала «Пирвели». Отец ушедшего в отставку вице-губернатора Георгия Шинджикашвили совершил физическое нападение на журналистку Мариам Макасарашвили. Он отобрал у меня мобильный телефон и украл телекамеру телеканала «ТВ Пирвели»...», — написал Нодар Меладзе.





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