

Метадон в конфетных фантиках: в Батуми задержан украинец

12.05.2025 23:03





В Батуми и окрестностях полиция изъяла особо крупную партию наркотика метадон, расфасованного в фантики от конфет. Как сообщает МВД Грузии, задержан гражданин Украины 2002 года рождения.



Он указал места, где были спрятаны «закладки», и именно там обнаружили вещественные доказательства. При обыске временного жилья подозреваемого также нашли электронные весы и упаковочные материалы. Молодому человеку предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.



По грузинским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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