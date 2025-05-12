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Метадон в конфетных фантиках: в Батуми задержан украинец


12.05.2025   23:03


В Батуми и окрестностях полиция изъяла особо крупную партию наркотика метадон, расфасованного в фантики от конфет. Как сообщает МВД Грузии, задержан гражданин Украины 2002 года рождения.

Он указал места, где были спрятаны «закладки», и именно там обнаружили вещественные доказательства. При обыске временного жилья подозреваемого также нашли электронные весы и упаковочные материалы. Молодому человеку предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По грузинским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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