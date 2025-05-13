|
|
|
Гражданка Великобритании пыталась провести в Грузию наркотики
13.05.2025 12:12
Гражданка Великобритании пыталась провести в Грузию 12 килограммов марихуаны и около двух килограммов гашиша, сообщило МВД Грузии.
Она была задержана в аэропорту Тбилиси. Задержанной - 19 лет. Наркотики, по сообщению МВД, находились у нее в дорожной сумке. По законодательству Грузии, девушке может грозить пожизненное заключение.
Гражданка Великобритании обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах и незаконном ввозе в Грузию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна