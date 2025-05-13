

Гражданка Великобритании пыталась провести в Грузию наркотики

13.05.2025 12:12





Гражданка Великобритании пыталась провести в Грузию 12 килограммов марихуаны и около двух килограммов гашиша, сообщило МВД Грузии.



Она была задержана в аэропорту Тбилиси. Задержанной - 19 лет. Наркотики, по сообщению МВД, находились у нее в дорожной сумке. По законодательству Грузии, девушке может грозить пожизненное заключение.



Гражданка Великобритании обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупных размерах и незаконном ввозе в Грузию.





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