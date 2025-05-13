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На основе решения суда РФ, грузинским добровольцам, воюющим в Украине, запретили право на владение оружием
13.05.2025 20:38
Грузинский доброволец Рати Бурдули сообщает, что на основании обвинительного приговора российского суда МВД Грузии отменяет разрешение грузинским добровольцам, воюющим против России в Украине, на владение оружием.
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«Мы хотели бы сообщить вам, что в соответствии со статьей 27(5) закона Грузии «Об оружии» лицензия (разрешение) аннулируется, если: в отношении владельца лицензии (разрешения) вступил в законную силу обвинительный приговор суда.
Поскольку обвинительный приговор по статье 359-3 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении вас вступил в законную силу, в соответствии со статьей 28 того же закона, в течение 30 дней после получения уведомления вы обязаны в соответствии с законодательством Грузии…», — говорится в документе.
Пока неизвестно, распространяется ли запрет МВД Грузии лично на Рати Бурдули, который был внесен в список «террористов и экстремистов» в России 16 апреля. Тогда было заявлено, что Бурдули вел боевые действия на стороне Украины в период с марта 2022 по август 2024 года.
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