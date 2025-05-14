

Министр обороны «Грузинской мечты» принимает участие в министерской встрече миротворческих миссий ООН

14.05.2025 21:20





Вице-премьер и министр обороны «Грузинской мечты» Ираклий Чиковани 13 мая принял участие в Министериале миротворческих миссий ООН в Берлине, куда его пригласил его немецкий коллега Борис Писториус.



Ираклий Чиковани выступил с речью на панельной дискуссии «Реформа миротворческих миссий: более эффективные и безопасные миротворческие операции». Согласно пресс-релизу Министерства обороны Грузии, Чиковани «сосредоточил внимание на важности миротворческих миссий ООН, новых инициативах, вызовах и путях их решения».



«Как он отметил, Грузия, как ответственный субъект международных отношений, на протяжении многих лет принимает активное участие не только в миссиях ООН, но и НАТО и ЕС», — говорится в пресс-релизе.



В берлинской встрече принимают участие министры обороны и министры иностранных дел из 112 стран, а также высокопоставленные политические деятели из ООН, Европейского союза, НАТО, ОБСЕ и Красного Креста. Совещание министров по вопросам миротворческой деятельности ООН впервые состоялось в 2016 году и с тех пор проводится каждые два года. Целью министериала является укрепление готовности стран, участвующих в миротворческих операциях ООН, участвовать в существующих и будущих миротворческих миссиях ООН и вносить в них свой вклад.



Источник: Civil Georgia

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