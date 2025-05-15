

Полиция выявила группу китайских мигрантов, находящихся в Грузии нелегально

15.05.2025 11:49





На основании полученной информации сотрудниками Главного управления криминальной полиции МВД России начато расследование по факту мошенничества, совершенного в отношении иностранных граждан организованной группой по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 частью 4 УК РФ.



В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов следственных действий установлено, что в одном из отелей муниципалитета Душети якобы был обустроен мошеннический т.н. Колл-центр.



В ходе проверки лиц, проживающих в гостинице, по согласованию с сотрудниками Департамента миграции МВД выявлено 14 граждан Китайской Народной Республики, находящихся на территории Грузии без законных оснований.



Департамент миграции инициировал в отношении указанных лиц процедуру депортации из Грузии, предусмотренную Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», в рамках которой они были задержаны и помещены в Центр временного размещения Департамента миграции с целью их возвращения в страну происхождения.





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