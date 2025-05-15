|
|
|
Полиция выявила группу китайских мигрантов, находящихся в Грузии нелегально
15.05.2025 11:49
На основании полученной информации сотрудниками Главного управления криминальной полиции МВД России начато расследование по факту мошенничества, совершенного в отношении иностранных граждан организованной группой по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 частью 4 УК РФ.
В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов следственных действий установлено, что в одном из отелей муниципалитета Душети якобы был обустроен мошеннический т.н. Колл-центр.
В ходе проверки лиц, проживающих в гостинице, по согласованию с сотрудниками Департамента миграции МВД выявлено 14 граждан Китайской Народной Республики, находящихся на территории Грузии без законных оснований.
Департамент миграции инициировал в отношении указанных лиц процедуру депортации из Грузии, предусмотренную Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», в рамках которой они были задержаны и помещены в Центр временного размещения Департамента миграции с целью их возвращения в страну происхождения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна