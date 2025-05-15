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В «колл-центрах» в Тбилиси и Аджарии были изъяты различные виды техники и документация
15.05.2025 14:19
На основании оперативной информации, полученной сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии в связи с расследуемым уголовным делом, установлено возможное совершение преступления в результате следственных действий, проведенных на территории Тбилиси и региона Аджария по вопросам деятельности т.н «колл-центров».
Изъяты различные виды техники и документация, содержащая электронную информацию.
Об этом говорится в заявлении Следственной службы Министерства финансов Грузии.
По информации ведомства, расследование ведется по статьям 180, 192, 194 и 218 УК Грузии.
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