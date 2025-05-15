

Bloomberg : Вашингтон предлагает возобновить работу Совета Россия-НАТО

15.05.2025 20:09





США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.



По данным Bloomberg, Москва по-прежнему избегает предложения США о прекращении огня, которое включало бы замораживание конфликта, признание США Крымского полуострова российской территорией и отмену американских санкций.



В то же время, как говорится в статье Bloomberg, США подготовили новую идею, которая может заинтересовать Российскую Федерацию.



«С тех пор США добавили в предложение новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия», — говорится в публикации агентства.



Совет Россия-НАТО — орган, созданный после «холодной войны» для двустороннего партнерства по вопросам безопасности. Этот совет прекратил свою деятельность в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.



Последнее заседание Совета состоялось в Брюсселе 12 января 2022 года. На нем обсуждались требования России о «гарантиях безопасности», которые государства-члены НАТО отклонили.







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