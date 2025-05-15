

В Грузии задержали мужчину за убийство двухлетней давности

15.05.2025 20:12





МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства, произошедшего 2,5 года назад в Кахетии.



По обвинению в совершении преступления задержан 54-летний мужчина. По данным следствия, в сентябре 2022 года он смертельно ранил из автомата А.Х. 1986 года рождения и скрылся с места.



В ведомстве не уточняют, было ли установлено имя подозреваемого ранее и числился ли он в розыске все это время.



Расследование продолжается по статьям 108 и 236 УК Грузии – умышленное убийство и незаконное хранение оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.





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