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В Грузии задержали мужчину за убийство двухлетней давности
15.05.2025 20:12
МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства, произошедшего 2,5 года назад в Кахетии.
По обвинению в совершении преступления задержан 54-летний мужчина. По данным следствия, в сентябре 2022 года он смертельно ранил из автомата А.Х. 1986 года рождения и скрылся с места.
В ведомстве не уточняют, было ли установлено имя подозреваемого ранее и числился ли он в розыске все это время.
Расследование продолжается по статьям 108 и 236 УК Грузии – умышленное убийство и незаконное хранение оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.
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