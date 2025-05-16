

Арестованы 8 человек, связанных с «воровским миром»

16.05.2025 12:04





По данным МВД, арестованы 8 человек, связанных с «воровским миром». Согласно информации, еще 3 человека были заочно обвинены, двое из которых являются «ворами в законе».



Задержанные члены «воровской преступности» и пособники «воровской» преступной деятельности занимались решением финансовых споров между гражданами в целях получения личной выгоды.



Обвиняемые были связаны с «ворами в законе» за рубежом и участвовали в т. н. Они организовывали сходки в соответствии с воровскими традициями.



«В результате обысков в личных и жилых помещениях обвиняемых в качестве вещественных доказательств изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом и с «ворами в законе» за рубежом», — говорится в сообщении.



По обвинению в членстве в «воровском» мире, сговоре с членом «воровского» мира и содействии деятельности «воровского» мира задержаны: Г.С., 1982 г.р., А.К., 1989 г.р., В.С., 1982 г.р. по кличке «Повера», Г.Р., 1991 г.р., О.М., 1980 г.р. по кличке «Гэгэ», а также лица, ранее судимые за различные тяжкие преступления: М.Ч., 1978 г.р., Б.Ш., 1985 г.р. и Л.С., 1978 г.р.



Что касается Бачаны Надареишвили («Бачо Тбилиский»), 1982 года рождения, и Манучара Гасвиани, 1979 года рождения, проживающих за рубежом, то им были предъявлены обвинения в «узаконенном воровстве», а Т.Р., 1978 года рождения, был обвинен в поддержке деятельности «воровского мира».



Расследование ведется по статьям 223 Прима, часть 1, 223 Прима, часть 2, 223 Кварта, часть 1, 223 Тертия, часть 2 Уголовного кодекса.



За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





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