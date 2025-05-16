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Полиция задержала пятерых нелегалов


16.05.2025   12:11


В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Департамента миграции МВД и Пограничной полиции, были задержаны пятеро граждан Бангладеш, Нигерии и Ирана.

Информацию распространяет Министерство внутренних дел.

Как говорится в сообщении ведомства, установлено, что задержанные лица, с учетом закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», находились на территории страны без законных оснований.

«Они злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и оставались в стране годами без законных оснований».

Задержанные не воспользовались сроками, установленными постановлением о выдворении, что подразумевает добровольный выезд из страны, в связи с чем Департаментом миграции МВД было принято решение о задержании указанных лиц.

«В целях исполнения решения, задержанные в настоящее время содержатся в Центре временного размещения Департамента миграции с целью последующего возвращения в страну их происхождения», — говорится в информации ведомства.


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