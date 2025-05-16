

На границе с Россией пресечена контрабанда редких попугаев и черепах в Грузию

16.05.2025 19:15





Контрабанду редких попугаев и черепах пресекли грузинские таможенники с КПП «Казбеги» на границе с Россией. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



«На основании подозрения сотрудники таможни провели детальный досмотр грузового автомобиля, управляемого иностранным гражданином, и обнаружили в отсеках в прицепе и салоне 56 живых черепах и 13 попугаев», — информирует ведомство.



Виды, к которым они принадлежат, числятся в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) — это международное соглашение, которое регулирует торговлю редкими животными и растениями, чтобы не допустить их исчезновения.



Общая таможенная стоимость незадекларированных животных составила 11 тысяч лари. Нарушителя оштрафовали на сумму, эквивалентную стоимости контрабанды.



Животных изъяли и передали в дар Тбилисскому зоопарку.



Источник: Новости - Грузия

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