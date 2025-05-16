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На границе с Россией пресечена контрабанда редких попугаев и черепах в Грузию
16.05.2025 19:15
Контрабанду редких попугаев и черепах пресекли грузинские таможенники с КПП «Казбеги» на границе с Россией. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«На основании подозрения сотрудники таможни провели детальный досмотр грузового автомобиля, управляемого иностранным гражданином, и обнаружили в отсеках в прицепе и салоне 56 живых черепах и 13 попугаев», — информирует ведомство.
Виды, к которым они принадлежат, числятся в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) — это международное соглашение, которое регулирует торговлю редкими животными и растениями, чтобы не допустить их исчезновения.
Общая таможенная стоимость незадекларированных животных составила 11 тысяч лари. Нарушителя оштрафовали на сумму, эквивалентную стоимости контрабанды.
Животных изъяли и передали в дар Тбилисскому зоопарку.
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