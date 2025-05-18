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В Квемо Картли сотрудниками полиции изъяты наркотические вещества в особо крупных размерах
18.05.2025 11:48
По сводкам МВД Грузии, в результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, сотрудниками Департамента полиции региона Квемо Картли по факту незаконного приобретения, хранения и попытки незаконной реализации наркотических веществ в особо крупных размерах был задержан ранее судимый, а в настоящее время условно осужденный гражданин Т. Л. 1992 г. р.
В виде наказания за указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.
«В результате личного обыска, а также с локаций, указанных самим задержанным, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты подготовленные для реализации наркотическое вещество «Альфа ПВП» в особо крупных размерах. Ведется следствие»,-говорится в заявлении МВД.
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