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Из Грузии выдворены 33 иностранных гражданина
19.05.2025 11:22
По данным пресс-службы МВД, в рамках комплексных мероприятий, проведенных за последние дни при тесном взаимодействии Департамента миграции и соответствующих подразделений МВД, из Грузии были выдворены 33 иностранных гражданина.
По данным агентства, часть из них покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выслана из страны.
«В соответствии с действующим законодательством, выдворяемым лицам запрещен въезд в страну», — сообщили в МВД.
Согласно сообщению, из Грузии были высланы 33 гражданина Индии, Египта, Иордании, Турции, Пакистана, Китая, Ирана, Бангладеш, Ирака, России, Азербайджана и Туркменистана.
Причина высылки не уточняется, хотя в пресс-релизе в общем пояснении говорится, что «Департамент миграции является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, проживающих в Грузии без законных оснований, и осуществление их высылки из Грузии».
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