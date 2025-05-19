

Полиция изъяла наркотики в особо крупном размере, задержаны 5 человек

19.05.2025 11:46





Сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД в результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий задержаны пять человек по подозрению в совершении наркопреступлений. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.



«По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, попытке сбыта, а также в попытке сбыта нового психоактивного вещества и незаконном приобретении и хранении наркотического средства «марихуана» в особо крупном размере задержаны: А.Б., 1998 года рождения, С.М., 1985 года рождения, И.Ш., 1969 года рождения». и ранее судимые – М.Е., 1980 г.р. и И.А., 1982 г.р. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



В результате обыска личных вещей, транспортных средств и квартир обвиняемых сотрудники правоохранительных органов также изъяли в указанных ими местах в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических веществ.



В результате расследования в качестве вещественных доказательств полиция изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260, 18-260, 19-260 и 173 УК РФ», — говорится в сообщении МВД.





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