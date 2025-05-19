

Служба разведки передается в подчинение Службы государственной безопасности

19.05.2025 16:43





Служба разведки, подчинявшаяся премьер-министру, передается в Службу государственной безопасности. Соответствующие поправки были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро, поправки включены в 26 законов.



Согласно поправкам, Служба разведки будет преобразована в подведомственное ведомство Службы государственной безопасности — Национальное разведывательное агентство.



Инициатива предусматривает реорганизацию вопросов, связанных с деятельностью и полномочиями агентства, его составом, организацией и структурой, недопустимостью вмешательства в служебную деятельность работников агентства, гарантиями их правовой защиты, финансированием агентства.







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