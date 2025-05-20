

Из Грузии во Францию были экстрадированы лица, разыскиваемые за торговлю людьми

20.05.2025 11:03





Из Грузии во Францию были экстрадированы лица, разыскиваемые за торговлю людьми (траффикинг), осуществлённую транснациональной преступной группой. Указанные лица были задержаны на территории Грузии сотрудниками Министерства внутренних дел Грузии благодаря эффективному сотрудничеству грузинской и французской сторон. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.



Согласно информации ведомства, экстрадированные лица с 2024 года разыскивались компетентными органами Французской Республики по «красному циркуляру» Интерпола.



«Расследование, проведённое французской стороной, установило, что в рамках транснациональной организованной группы, действовавшей под прикрытием «тантра-йоги», целью которой была торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, руководители одного из подразделений участвовали в переправке по меньшей мере семи человек во Французскую Республику и их сексуальной эксплуатации.



На основании ходатайств Генеральной прокуратуры Грузии все инстанции суда признали допустимой экстрадицию указанных лиц во Французскую Республику.



16 апреля 2025 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об их экстрадиции, после чего разыскиваемые лица были переданы представителям компетентных органов Франции сотрудниками Специальной пенитенциарной службы.



Генеральная прокуратура Грузии выражает готовность и в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами других стран для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности», — говорится в информации прокуратуры.







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