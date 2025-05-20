

Шесть человек задержаны за наркопреступление в Восточной Грузии

20.05.2025 13:04





В Кахетии полиция задержала шесть человек по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками. Следствие утверждает, что они содержали интернет-магазин, через который продавали марихуану.



Самому старшему из обвиняемых 49 лет, четверо – моложе 30.



Для своих клиентов они делали «закладки», оставляя дозы, которые считаются особо крупным количеством.



С разрешения суда полиция вела слежку за членами группы.



При обысках домов обвиняемых правоохранители нашли наркотики, в том числе, уже расфасованные для реализации, электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от сбыта наркотиков. Также у задержанных изъяли мобильные телефоны.



Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит до 17 лет тюрьмы.





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