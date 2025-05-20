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Шесть человек задержаны за наркопреступление в Восточной Грузии
20.05.2025 13:04
В Кахетии полиция задержала шесть человек по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками. Следствие утверждает, что они содержали интернет-магазин, через который продавали марихуану.
Самому старшему из обвиняемых 49 лет, четверо – моложе 30.
Для своих клиентов они делали «закладки», оставляя дозы, которые считаются особо крупным количеством.
С разрешения суда полиция вела слежку за членами группы.
При обысках домов обвиняемых правоохранители нашли наркотики, в том числе, уже расфасованные для реализации, электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от сбыта наркотиков. Также у задержанных изъяли мобильные телефоны.
Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит до 17 лет тюрьмы.
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