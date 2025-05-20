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Призывников будут штрафовать за неявку на медкомиссию


20.05.2025   13:23


Неявка на медицинскую экспертную комиссию для медицинской проверки при призыве новобранцев станет основанием для наложения штрафа в размере 1000 лари.

В настоящее время штраф в размере 1000 лари был предусмотрен за уклонение от военной службы, за неявку на призывную комиссию.

Это одно из целого ряда поправок, предусмотренных законодательным пакетом, внесенным в парламент Грузии. Поправки будут внесены в «Оборонный кодекс» и Закон Грузии «О невоенной, альтернативной трудовой службе», а также в законы «О публичной службе», «О порядке въезда и выезда граждан Грузии из страны» и «Кодекс административных правонарушений».

Пакет разработан министерством обороны Грузии.


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