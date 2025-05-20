

Глава села Мухури задержан на грузино-турецкой границе с наркотиками - СМИ

20.05.2025 16:06





ТВ "Mtavari" сообщает, что на грузино-турецкой границе турецкая сторона задержала главу (гамгебели) села Мухури, Бакура Кометиани.



По информации их источника, дело касается большого количества наркотиков.



По неподтвержденной информации, глава Мухури пересекал границу с сопровождающим лицом, и в это время, предположительно, в арендованном автомобиле у них были обнаружены наркотики.



Грузинские следственные органы на данном этапе не распространяют информацию о произошедшем. Семья главы администрации не дает комментариев.



"Mtavari" пытается проверить информацию и выяснить детали у турецкой стороны.





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