|
|
|
Глава села Мухури задержан на грузино-турецкой границе с наркотиками - СМИ
20.05.2025 16:06
ТВ "Mtavari" сообщает, что на грузино-турецкой границе турецкая сторона задержала главу (гамгебели) села Мухури, Бакура Кометиани.
По информации их источника, дело касается большого количества наркотиков.
По неподтвержденной информации, глава Мухури пересекал границу с сопровождающим лицом, и в это время, предположительно, в арендованном автомобиле у них были обнаружены наркотики.
Грузинские следственные органы на данном этапе не распространяют информацию о произошедшем. Семья главы администрации не дает комментариев.
"Mtavari" пытается проверить информацию и выяснить детали у турецкой стороны.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна