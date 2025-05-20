

Во время военных действий Силам обороны будет помогать Агентство военного призыва и рекрутинга

20.05.2025 16:11





Во время военных действий к составу сил обороны будет добавлено Национальное агентство военного призыва и рекрутинга.



Это предусмотрено внесением поправок в »Оборонный кодекс», который уже представлен на рассмотрение законодательного органа Грузии.



Национальное агентство будет создано после вступления в силу поправок в »Оборонный кодекс». Его основная функция – призыв на национальную воинскую службу и учет резерва сил обороны.



»Структура агентства по муниципалитетам включает в себя соответствующие службы, и она располагает значительной инфраструктурой, использование которой в случае военного положения станет необходимым.



Таким образом, в мирный период необходимо совместное планирование и проведение Агентством и Силами обороны учений, тренингов, подготовка оперативных планов, стандартных процедур к действию и надлежащих правовых актов», - поясняет министерство обороны Грузии.



Поправки будут внесены в «Оборонный кодекс» и Закон Грузии «О невоенной, альтернативной трудовой службе», а также в законы «О публичной службе», «О порядке въезда и выезда граждан Грузии из страны» и «Кодекс административных правонарушений».



Пакет разработан министерством обороны Грузии.





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