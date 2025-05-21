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Данные разведки США указывают, что Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана -- CNN
21.05.2025 10:42
Новые разведданные, полученные Соединенными Штатами, свидетельствуют о том, что Израиль готовится провести бомбардировку объектов в Иране, где осуществляется программа создания ядерного оружия, сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников, знакомых с материалами разведки.
Неясно, принято ли окончательное решение.
Агентство Рейтер не смогло немедленно подтвердить это сообщение. Совет национальной безопасности США, посольство Израиля в Вашингтоне и офис израильского премьер-министра не ответили незамедлительно на просьбу о комментарии.
По словам одного из источников CNN, вероятность израильского удара по ядерной инфраструктуре Ирана значительно возросла в последние месяцы и еще увеличится, если Вашингтон заключит с Тегераном соглашение, в условиях которого не будет устранения всех запасов урана, накопленных Тегераном.
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