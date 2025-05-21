

Замглавы МВД обещает жесткие подходы к нелегалам

21.05.2025 11:10





«Сегодня мы имеем ситуацию, когда лица, въезжающие в страну с туристической целью, остаются здесь и используют различные законодательные лазейки для длительного пребывания. Кроме того, многие европейские страны изменяют и ужесточают своё миграционное законодательство и вводят различные механизмы, направленные на предотвращение злоупотребления системой предоставления убежища», — заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе в эфире передачи «Актуальная тема с Макой Цинцадзе» на Первом канале Грузии.



По его словам, работа над законопроектом в Министерстве внутренних дел велась на протяжении нескольких лет.



«Мы наблюдали за современными подходами и конкретными мерами, которые реализуются в разных странах в этом направлении, а также изучали ту практику, которая существовала в нашей стране. Сегодня у нас есть ситуация, когда лица, въезжающие в страну с туристической целью, остаются здесь и используют различные законодательные лазейки, чтобы остаться на длительный срок. Кроме того, многие европейские страны изменяют и ужесточают своё миграционное законодательство, вводя различные механизмы, направленные на предотвращение злоупотреблений системой предоставления убежища. Соответственно, существует риск того, что определённые миграционные потоки переместятся в Грузию.



Кроме того, общественность следит за очень тяжёлыми событиями, происходящими в разных уголках мира — войнами и прочим, что также вынуждает людей покидать свои страны. Поэтому каждая страна старается максимально ужесточить законодательство, чтобы иметь возможность защитить свою безопасность и интересы, а также пресечь случаи, когда люди используют систему предоставления убежища для долгосрочного пребывания в стране, несмотря на то, что на самом деле не нуждаются в убежище», — заявил Дарахвелидзе.



По его словам, все механизмы, которые на практике выявились как пробелы в законодательстве и использовались отдельными лицами с целью легального долгосрочного пребывания в стране, будут урегулированы на законодательном уровне, и будут созданы конкретные действенные механизмы, которые позволят ведомству своевременно отказывать в предоставлении убежища лицам, не нуждающимся в нём, и начинать процедуру выдворения.



«Кроме того, вводится новый вид наказания — административное выдворение из страны, которое будет применяться к тем лицам, кто совершает определённые правонарушения, такие как мелкое хулиганство, неповиновение полиции, нарушение правил проведения собраний и манифестаций. Общество видело, что на прошлогодних акциях участвовали многие иностранцы, в том числе некоторых из них задержали даже в здании парламента, и нам пришлось принять соответствующие меры. Это также будет применяться к тем лицам, кто нарушает правила безвизового режима в стране», — заявил Дарахвелидзе.



Как отметил заместитель министра, в Уголовный кодекс также добавляется новый вид наказания — выдворение из страны и запрет на въезд на определённый срок, что будет применяться за незаконное пересечение границы и любое другое преступление, совершённое иностранцем.



«Есть конкретные сроки. Если, например, совершается менее тяжкое преступление — запрет будет действовать от 5 до 10 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступления может быть установлен бессрочный запрет», — заявил Дарахвелидзе.



Кроме того, Дарахвелидзе сообщил, что важные изменения касаются и технических аспектов, таких как выдача видов на жительство, и значительно ужесточаются штрафы для лиц, нарушающих правила безвизового пребывания в стране.



По словам замминистра, с этими изменениями страна будет иметь эффективную законодательную базу, которая, с одной стороны, обеспечит своевременное предоставление международной защиты нуждающимся, а с другой — позволит применять строгий подход к тем, кто злоупотребляет системой и искусственно продлевает своё пребывание в стране.







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