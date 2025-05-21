

С 2021 года МВД привлекло 19 тыс человек к уголовной ответственности за наркопреступления - Дарахвелидзе

21.05.2025 11:20





С 2021 года по первый квартал 2025 года МВД привлекло к уголовной ответственности за наркопреступления 19 тысяч человек, из которых около 1 тысячи являются наркоторговцами, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, с одной стороны, государство должно бороться с незаконным оборотом наркотиков, одновременно сокращая количество людей, употребляющих наркотики.



«С 2021 года по первый квартал 2025 года МВД привлекло к уголовной ответственности за наркопреступления 19 тысяч человек, из них около 1000 — наркоторговцы. Проще говоря, если смотреть на цифры, то эти цифры весьма внушительны, хотя еще раз повторю, одно дело, когда государство борется с наркотрафиком, а с другой стороны, когда есть спрос на наркотики, естественно, в определенных случаях появляются и центры, откуда осуществляется поставка. Поэтому, с одной стороны, государство должно бороться с наркотрафиком, и в то же время необходимо снижать количество людей, употребляющих наркотики», — заявил замминистра внутренних дел.





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