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С начала года МВД провело тестирование на наркотики 1479 гражданам
21.05.2025 11:31
По данным МВД, в первом квартале 2025 года тестирование на наркотики было проведено 1479 гражданам, из них 1113 дали положительный результат.
Самый высокий процент тестирования и положительных результатов зафиксирован в Тбилиси, где 542 из 640 протестированных дали положительный результат, а самый низкий показатель — в Самцхе-Джавахети — 4 из 5.
Предлагаем полную статистику по регионам:
Тбилиси - 542 (из 640)
Кахетия - 184 (из 212)
Самегрело - 113 (из 133)
Имерети - 80 (из 144)
Квемо Картли – 74 (из 110)
Шида Картли - 66 (из 96)
Аджария - 38 (из 117)
Гурия - 12 (из 22)
Самцхе-Джавахети - 4 (из 5)
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