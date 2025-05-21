

С начала года МВД провело тестирование на наркотики 1479 гражданам

21.05.2025 11:31





По данным МВД, в первом квартале 2025 года тестирование на наркотики было проведено 1479 гражданам, из них 1113 дали положительный результат.



Самый высокий процент тестирования и положительных результатов зафиксирован в Тбилиси, где 542 из 640 протестированных дали положительный результат, а самый низкий показатель — в Самцхе-Джавахети — 4 из 5.



Предлагаем полную статистику по регионам:



Тбилиси - 542 (из 640)

Кахетия - 184 (из 212)

Самегрело - 113 (из 133)

Имерети - 80 (из 144)

Квемо Картли – 74 (из 110)

Шида Картли - 66 (из 96)

Аджария - 38 (из 117)

Гурия - 12 (из 22)

Самцхе-Джавахети - 4 (из 5)





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