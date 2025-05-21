

За иностранцами будет установлена слежка в Москве и Подмосковье

21.05.2025 11:57





В Москве и Московской области с 1 сентября начнут следить за местоположением въезжающих иностранцев. Законопроект о проведении такого эксперимента накануне, 20 мая, приняли депутаты Госдумы, пишет «Коммерсант». Прибывающих в столичный регион граждан других государств, которым не требуется получать визу для посещения России, обяжут пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении». С помощью последнего МВД сможет отслеживать «геолокацию абонентских устройств».



Согласно принятому законопроекту, эти требования не коснутся несовершеннолетних, дипломатов и членов их семей, а также граждан Республики Беларусь. Остальные в течение трех дней после прибытия должны будут обратиться в органы «по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования», то есть в многопрофильный миграционный центр в Сахарово. При этом в случае попытки обхода контроля геолокации иностранец будет включен в реестр контролируемых лиц, после чего ему будет грозить высылка с территории России.



В то же время в законопроекте ничего не говорится о последствиях для иностранца, если у него не окажется мобильного телефона или он откажется от установки приложения. Порядок «содействия, средства и способы фиксации и обобщения» сведений об иностранных гражданах и их перемещении определит соглашение между МВД, Москвой или областью. Предполагается, что эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. «Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Нововведение поможет мигрантам в вопросе их регистрации, отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, теперь иностранным рабочим достаточно будет сообщить властям о своем фактическом пребывании. «Посмотрим, согласятся ли они (мигранты. — ТМТ) приезжать в Россию при таком режиме миграционного контроля», — говорит эксперт по работе с трудовыми мигрантами благотворительного ПСП-фонда Андрей Якимов.



Президент правления Узбекского содружества Москвы Виктор Тепляков назвал закон «непродуманным» и «очень сложным» в реализации. «Таким образом просто нужно большую часть мигрантов сразу записать в нарушители и выслать», — отметил он. Тепляков призвал восстановить упраздненную в 2016 году Федеральную миграционную службу, которая вырабатывала законы совместно с общественными организациями, ориентированными на национальные объединения и мигрантов.





ТАСС

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